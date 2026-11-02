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Lorient Brest hangi kanalda, Lorient Brest nereden CANLI izlenir?

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Lorient Brest hangi kanalda, Lorient Brest nereden CANLI izlenir?
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Fransa Ligue 1'de Lorient, bu akşam sahasında Brest'i konuk edecek. Bretanya bölgesinin iki temsilcisi arasında oynanacak derbiyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Lorient, iç saha avantajını kullanarak Brest karşısında 3 puan hedefliyor. Brest ise komşu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Lorient Brest maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

LORIENT BREST HANGİ KANALDA?

Lorient Brest maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk'te 78. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

LORIENT BREST NEREDEN CANLI İZLENİR?

Lorient Brest maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden takip edebilecek. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izleyebilmek adına beIN Sports aboneliği gerekiyor. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

LORIENT BREST MAÇI NE ZAMAN?

Lorient Brest maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Fransa Ligue 1 kapsamında gerçekleştirilecek.

LORIENT BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Lorient Brest maçı, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edebilecek.

LORIENT BREST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lorient ile Brest arasındaki karşılaşma, Lorient'teki Stade du Moustoir'da oynanacak. Ev sahibi Lorient, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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