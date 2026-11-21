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Lodos, güneybatı yönünden esen rüzgârın adı. Marmara ve Ege'de sık görülür, genelde ılık ve nemli hava getirir, denizi kabartır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Kasım 2026 tarihli tahminine göre Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli rüzgâr saatte 40-70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esti.

LODOS NEDİR?

Lodos, güneybatıdan esen yerel bir rüzgâr. Akdeniz ve Ege üzerinden geldiği için havayı ısıtır, nemi artırır. Kışın kuzeyden esen poyrazın tersine sıcaklıkları kısa süreliğine yükseltir; Meteoroloji'nin 20 Kasım bülteninde de kuzey kesimlerde sıcaklıkların 1-3 derece artacağı yazıyordu.

Marmara'da lodos esince deniz kabarır, kıyıya dalga vurur. Bu yüzden deniz ulaşımı en çok etkilenen alan oluyor.

LODOS HANGİ YÖNDEN ESER?

Lodos güneybatıdan, yani İstanbul için Marmara Denizi tarafından eser. Rüzgâr adlarını gösteren rüzgâr gülünde güneybatı yönü lodosla anılır. Kuzeydoğudan esen poyraz ise lodosun karşı yönündeki rüzgârdır.

DENİZ SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Lodosun kabarttığı dalgalar yüzünden 20 Kasım 2026'da Marmara'da birçok sefer yapılamadı. DHA'nın haberine göre İstanbul Beşiktaş'ta dev dalgalar oluştu ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. Bursa'da saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle BUDO 10 seferini iptal etti.

AA'nın haberine göre Tekirdağ'da 3 gündür süren lodos deniz ulaşımını aksattı, 9 gemi açıkta demirleyerek bekledi. Tekirdağ'da yola devrilen bir ağaç da belediye ekiplerince kaldırıldı.

HAVA BU HAFTA SONU NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine dayanan Bursa tahmininde cumartesi (21 Kasım) yağmur ve en yüksek 22 derece, pazar günü gök gürültülü sağanak ve en yüksek 17 derece bekleniyor. Aynı tahminde ortalama rüzgâr hızı cumartesi saatte 14, pazar günü 5 kilometreye iniyor. Güncel uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden ve deniz ulaşımı şirketlerinin duyurularından takip edilebilir.