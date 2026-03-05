Ljubljana Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ljubljana Fenerbahçe Medicana nereden CANLI izlenir?

Avrupa kupalarında Fenerbahçe Medicana heyecanı devam ediyor! Slovenya ekibi Ljubljana ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, taraftarlarını ekrana kilitleyecek. Ljubljana – Fenerbahçe maçı canlı yayın seçenekleri ve hangi kanalda izleneceği detaylarıyla burada.

LJUBLJANA FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana, CEV Cup Erkekler heyecanına Ljubljana deplasmanında devam ediyor. Slovenya temsilcisi Ljubljana ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, taraftarlarını ekrana kilitleyecek bu kritik maçı canlı izlemek isteyenler için yayın detayları belli oldu.

CANLI MAÇ İZLEME ÖZELLİKLERİ VE PLATFORM BİLGİLERİ

Ljubljana – Fenerbahçe Medicana maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan erişilebilen yayın, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ljubljana ve Fenerbahçe Medicana arasındaki CEV Cup mücadelesi, 05 Mart Perşembe günü oynanacak. Avrupa kupalarında kritik öneme sahip bu maç, Fenerbahçe taraftarları için heyecan dorukta geçecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ljubljana – Fenerbahçe Medicana maçı saat 22:00'de başlayacak. Taraftarların zamanında ekrana geçebilmesi için yayın öncesi hazırlık yapması öneriliyor.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

CEV Cup Erkekler maçı, Ljubljana Stadyumu'nda oynanacak. Slovenya'daki bu zorlu deplasmanda Fenerbahçe Medicana'nın performansı, Avrupa arenasındaki iddiasını gösterecek.