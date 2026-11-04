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Liverpool nerenin, hangi ülkenin, hangi şehrin takımı? Liverpool hangi ligde oynuyor?

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Liverpool nerenin, hangi ülkenin, hangi şehrin takımı? Liverpool hangi ligde oynuyor?
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Liverpool nerenin, hangi ülkenin, hangi şehrin takımı? Liverpool hangi ligde oynuyor? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olan Liverpool, Türk futbolseverlerin gündeminde. Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverler, Avrupa'nın en köklü kulüplerinden biri olan Liverpool'un nerenin takımı olduğunu, hangi ülkede ve hangi şehirde bulunduğunu ve hangi ligde mücadele ettiğini araştırıyor.

Liverpool, İngiltere'nin en başarılı futbol kulüplerinden biri. İngiltere ligini 20 kez kazanan kulüp, Avrupa'nın en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde de 6 kez şampiyonluk yaşadı. İşte Liverpool kulübüne dair merak edilenler.

LİVERPOOL NERENİN TAKIMI?

Liverpool, İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Liverpool kentinin takımı. Kulübün tam adı Liverpool Football Club. Kulüp, Merseyside bölgesinde bulunan Liverpool şehrinde yer alıyor.

LİVERPOOL HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Liverpool, İngiltere'nin takımı. Kulüp, Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'nin en köklü ve en çok taraftara sahip futbol kulüplerinden biri.

LİVERPOOL HANGİ ŞEHRİN TAKIMI?

Liverpool, İngiltere'nin Liverpool şehrinin takımı. Liman kenti olarak bilinen Liverpool, futbolun yanı sıra dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın doğduğu şehir olarak da tanınıyor. Kentin diğer büyük futbol kulübü ise Everton.

LİVERPOOL HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Liverpool, İngiltere'nin en üst futbol ligi Premier Lig'de mücadele ediyor. Kulüp, bu sezon Avrupa'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

LİVERPOOL NE ZAMAN KURULDU?

Liverpool, 1892 yılında kuruldu. Kulüp, 130 yılı aşkın geçmişiyle İngiliz futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

LİVERPOOL'UN STADI NERESİ?

Liverpool, iç saha maçlarını Anfield Stadyumu'nda oynuyor. 1884 yılında inşa edilen tarihi stadyum, kulübün kuruluşundan bu yana Liverpool'un evi. Anfield, taraftarların maç öncesinde hep bir ağızdan söylediği "You'll Never Walk Alone" marşıyla da dünya futbolunun en etkileyici atmosferlerinden birine sahip.

LİVERPOOL KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Liverpool, İngiltere liginde 20 kez şampiyonluk yaşadı. Kulüp, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ise 6 kez kazandı. Liverpool, İngiltere'de en çok Avrupa Kupası kazanan kulüp unvanına sahip.

LİVERPOOL'UN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Liverpool, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında birçok kez karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, 2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile iki kez eşleşti. Lig aşamasında İstanbul'da Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool, son 16 turunda da ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup oldu, ancak Anfield'daki rövanşı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

LİVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan topladı. İngiliz ekibi, 4. haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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