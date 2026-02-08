Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nereden CANLI izlenir?

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Liverpool Manchester City maçı için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever, bu kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, maç nereden CANLI izlenir soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Liverpool ile Manchester City, zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele, Türkiye'de birden fazla platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması; beIN Sports 3, beIN Connect ve Idman TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayınlar şifreli olarak uydu ve internet platformları üzerinden futbolseverlere ulaşacak.

BEIN SPORTS BEIN CONNECT YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma, beIN Sports'un dijital yayın platformu beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak. Yayın, uydu ve internet bağlantısı aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Azerbaycan merkezli spor kanalı Idman TV, Liverpool – Manchester City maçını canlı yayınlayacak. Kanal, uydu yayını ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor.

BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN VE KANAL BİLGİLERİ

Premier Lig'in Türkiye'deki resmi yayıncılarından beIN Sports 3, dev mücadeleyi Digiturk ve Kablo TV platformları üzerinden canlı olarak ekranlara getirecek. Yayın şifreli olarak yapılacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool ile Manchester City arasındaki Premier Lig karşılaşması 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve mücadelesi, 19:30'da başlayacak.

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşmaya, Liverpool'un efsanevi stadı Anfield ev sahipliği yapacak.