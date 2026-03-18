Liverpool Galatasaray maçı 0-0, 1-1, 2-2, 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 0-1, 1-2, 1-3, 0-3 biterse ne oluyor, Galatasaray turu geçiyor mu Liverpool'u eliyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu için geri sayım sürerken, Galatasaray taraftarları "Galatasaray turu nasıl geçer?" başlığı altında muhtemel skorları araştırmaya başladı. İstanbul'daki 1-0'lık avantajın ardından İngiltere'de oynanacak rövanşta 1-1, 2-2 gibi beraberliklerin yanı sıra 2-1 veya 0-3 gibi farklı mağlubiyet senaryolarında hangi takımın eleneceği merak konusu oldu. Liverpool'un ev sahipliğindeki bu kritik sınavda Galatasaray'ın çeyrek final biletini cebine koyması için gereken skorları ve maçın uzatmaya gitme ihtimallerini tüm olasılıklarıyla birlikte hazırladık.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadele 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan karşılaşmanın başlama saati ise 23:00 olarak belirlendi. Dev maç, şifresiz olarak TRT 1 kanalından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE PLATFORM KANAL NUMARALARI

Liverpool - Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyenler için birçok farklı izleme seçeneği bulunuyor. Mücadele; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve Turkcell TV+ 21 numaralı kanallardan naklen yayınlanacak. Ayrıca futbolseverler, Vodafone TV 21 ve Fil Box 20 üzerinden ya da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayınla bu tarihi anlara tanıklık edebilecek.

DEV RANDEVU ANFIELD STADYUMU'NDA OYNANACAK

Avrupa'nın en ikonik atmosferlerinden birine sahip olan Liverpool'un evi Anfield Stadyumu, bu zorlu maça ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur kapısını aralamak için İngiltere deplasmanında taraftar desteğiyle birlikte galibiyet arayacak. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte turu geçen tarafın kim olacağı tüm dünyada netlik kazanacak.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI 1-1, 2-2, 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 0-1, 1-2, 1-3, 0-3 BİTERSE NE OLUYOR?

İşte muhtemel skorlara göre turu geçen taraflar:

1-0Maç uzatmalara gider.

2-0 Liverpool tur atlar

3-0 Liverpool tur atlar

4-0 Liverpool tur atlar

2-1 Maç uzatmalara gider.

3-1 Liverpool tur atlar

3-2 Maç uzatmalara gider.

4-1 Liverpool tur atlar

4-2 Liverpool tur atlar

4-3 Maç uzatmalara gider.

0-0 Galatasaray tur atlar

1-1 Galatasaray tur atlar

2-2 Galatasaray tur atlar

3-3 Galatasaray tur atlar

0-1 Galatasaray tur atlar

0-2 Galatasaray tur atlar

0-3 Galatasaray tur atlar

0-4 Galatasaray tur atlar

1-2 Galatasaray tur atlar

1-3 Galatasaray tur atlar

2-4 Galatasaray tur atlar

2-3 Galatasaray tur atlar

3-4 Galatasaray tur atlar