Liverpool eksikleri kimler, Liverpool'da kaç oyuncu yok?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, Kadıköy'e eksik bir kadroyla geliyor. Dev maç öncesinde futbolseverler, Liverpool'da hangi oyuncuların forma giyemeyeceğini ve İngiliz ekibinde kaç eksik bulunduğunu araştırıyor.
Liverpool'da sakatlıklar nedeniyle 5 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. 2 oyuncu da farklı nedenlerle kadroda yer almayacak. İşte Liverpool'un Fenerbahçe maçı öncesindeki eksikleri.
LIVERPOOL'DA KAÇ OYUNCU YOK?
Liverpool'da Fenerbahçe maçında toplam 7 oyuncu forma giyemeyecek. Bu oyunculardan 5'i sakat, 2'si ise farklı nedenlerle kadroda yer almıyor. İngiliz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
LIVERPOOL'DA SAKAT OYUNCULAR
Liverpool'da sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek oyuncular şöyle:
Ryan Gravenberch
Jeremie Frimpong
Conor Bradley
Hugo Ekitike
Giovanni Leoni
LIVERPOOL'DA KADRODA OLMAYAN DİĞER OYUNCULAR
Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe maçında görev alamayacak.
LIVERPOOL MUHTEMEL 11
Liverpool'un muhtemel 11'i şöyle: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.
LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Liverpool'un teknik direktörlüğünü Andoni Iraola yapıyor. İspanyol teknik adam, Mayıs 2026'da görevden alınan Arne Slot'un yerine göreve getirildi.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.