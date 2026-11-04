Liverpool eksikleri kimler, Liverpool'da kaç oyuncu yok?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Liverpool'da sakatlıklar nedeniyle 5 oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. 2 oyuncu da farklı nedenlerle kadroda yer almayacak. İşte Liverpool'un Fenerbahçe maçı öncesindeki eksikleri.

LIVERPOOL'DA KAÇ OYUNCU YOK?

Liverpool'da Fenerbahçe maçında toplam 7 oyuncu forma giyemeyecek. Bu oyunculardan 5'i sakat, 2'si ise farklı nedenlerle kadroda yer almıyor. İngiliz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

LIVERPOOL'DA SAKAT OYUNCULAR

Liverpool'da sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek oyuncular şöyle:

Ryan Gravenberch

Jeremie Frimpong

Conor Bradley

Hugo Ekitike

Giovanni Leoni

LIVERPOOL'DA KADRODA OLMAYAN DİĞER OYUNCULAR

Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

LIVERPOOL MUHTEMEL 11

Liverpool'un muhtemel 11'i şöyle: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Liverpool'un teknik direktörlüğünü Andoni Iraola yapıyor. İspanyol teknik adam, Mayıs 2026'da görevden alınan Arne Slot'un yerine göreve getirildi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.