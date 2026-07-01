Kpss başvuru süreci yaklaşırken, lisans mezunu adayların ortaöğretim düzeyindeki sınavlara katılım hakkı olup olmadığı yeniden gündeme geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) kapsamında her eğitim seviyesi için ayrı oturumlar düzenlenirken, “Lisans mezunu Ortaöğretim KPSS’ye girebilir mi?” sorusu özellikle kariyer planlaması yapan adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM’nin başvuru kılavuzu bu konuda belirleyici rol oynuyor.

LİSANS MEZUNU ORTAÖĞRETİM KPSS’YE GİREBİLİR Mİ?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) her yıl farklı eğitim seviyelerindeki adaylar için ayrı oturumlar halinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biri de lisans mezunu adayların Ortaöğretim KPSS’ye girip giremeyeceğidir. Adaylar özellikle daha fazla tercih imkânı elde etmek amacıyla farklı düzeydeki sınavlara katılım şartlarını araştırmaktadır.

KPSS’DE EĞİTİM DÜZEYİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen KPSS’de adaylar mezuniyet durumlarına göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına ayrılır. Her aday, başvuru yaptığı eğitim seviyesine uygun sınava katılmak zorundadır. Bu nedenle sınav türü, adayın mezuniyet bilgisi üzerinden belirlenir.

LİSANS MEZUNU ADAYLAR ORTAÖĞRETİM KPSS’YE BAŞVURABİLİR Mİ?

Genel kural olarak lisans mezunu adaylar, ortaöğretim (lise) KPSS oturumuna başvuramaz. Ortaöğretim KPSS, yalnızca lise mezunları veya sınav tarihinde henüz lise düzeyinde öğrenimine devam eden adaylar için düzenlenmektedir. Lisans mezunları ise kendi eğitim seviyelerine uygun olan KPSS Lisans oturumuna katılmak zorundadır.

FARKLI DÜZEYDEN KPSS’YE GİRİŞ MÜMKÜN MÜ?

KPSS sisteminde adayların daha alt bir eğitim seviyesinden sınava girmesi mümkün değildir. Örneğin lisans mezunu bir aday, ortaöğretim veya ön lisans KPSS’ye başvuru yapamaz. ÖSYM bu kuralı, adayların doğru kadrolar üzerinden değerlendirilmesi için uygulamaktadır.

LİSANS MEZUNLARI SADECE KENDİ DÜZEYİNDE SINAVA GİREBİLİR

Özetle lisans mezunu adayların Ortaöğretim KPSS’ye girmesi mümkün değildir. Adayların kendi mezuniyet düzeylerine uygun sınavlara katılmaları zorunlu olup, yerleştirmeler de bu doğrultuda yapılmaktadır.