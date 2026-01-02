Dünya basınında yaptığı açıklamalarla geniş yankı uyandıran OnlyFans modeli Lily Phillips, son dönemde aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezine yerleşti. "12 saat içinde 1113 erkekle birlikte olduğunu" iddia etmesiyle uluslararası medyada tartışma yaratan Phillips, bu kez kariyerinden çok kişisel ve manevi hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. Peki, Lily Phillips kimdir? Lily Phillips kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

LİLY PHİLLİPS KİMDİR?

Lily Phillips, yetişkin içerik platformu OnlyFans'ta ürettiği içeriklerle tanınan ve son yıllarda uluslararası basında sıkça yer alan bir dijital içerik üreticisidir. Özellikle yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla küresel ölçekte dikkat çeken Phillips, sosyal medya ve tabloid basında geniş yankı uyandırmıştır.

Kamuoyunda en çok konuşulan çıkışı, "12 saat içinde 1113 erkekle birlikte oldum" şeklindeki ifadesi olmuştur. Bu açıklama, kısa sürede dünya basınında haberleştirilmiş ve sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olmuştur. Söz konusu beyan, Phillips'in isminin küresel ölçekte tanınmasında belirleyici rol oynamıştır.

2025'in son günlerinde ise Lily Phillips bu kez farklı bir gelişmeyle gündeme gelmiştir. Pazar günü yeniden vaftiz edildiğini açıklayan Phillips, bu süreci manevi bir yenilenme olarak tanımlamış ve Tanrı'yla olan ilişkisini yeniden güçlendirdiğini ifade etmiştir. Bu açıklamalar, Daily Star'a verdiği özel röportajda kamuoyuyla paylaşılmıştır.

LİLY PHILLIPS KAÇ YAŞINDA?

Lily Phillips, 23 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Bu bilgilere göre Phillips, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

LİLY PHILLIPS NERELİ?

Lily Phillips'in doğum yeri ve hangi ülkeden olduğu bilgisi, kamuya açık röportajlarında ve paylaşılan haber metinlerinde açık ve net biçimde belirtilmemiştir.

LILY PHILLIPS NE İŞ YAPIYOR?

Lily Phillips, profesyonel olarak yetişkin içerik üreticisi olarak faaliyet göstermektedir. OnlyFans platformunda ürettiği içeriklerle tanınan Phillips, dijital abonelik modeli üzerinden gelir elde eden içerik üreticileri arasında yer almaktadır.