LGS TERCİH SONUÇLARI 2026: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına odaklandı. 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında yayımlanan resmi takvime göre tercih sürecinin tamamlanmasının ardından merkezi ve yerel yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in paylaştığı resmi takvimde yer alan tarihler...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

Öğrenciler tercihlerini 13 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih başvuruları 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından MEB tarafından merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullar için değerlendirme işlemleri yapılacak.

Resmi takvime göre yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Öğrenciler bu tarihte hangi liseye yerleştiklerini resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci de başlayacak. Boş kalan kontenjanlar doğrultusunda öğrenciler, belirlenen tarihler arasında nakil başvurularını yapabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlarla birlikte boş kalan kontenjanlar da aynı gün ilan edilecek.

Yerleştirme sürecinin ardından uygulanacak resmi takvim ise şu şekilde olacak:

Tercih dönemi: 13 Temmuz 2026 - 27 Temmuz 2026 (Saat 17.00'ye kadar)

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı: 5 Ağustos 2026

1. nakil tercih başvuruları: 5 Ağustos - 7 Ağustos 2026

1. nakil sonuçlarının açıklanması: 10 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları: 10 Ağustos - 12 Ağustos 2026

2. nakil sonuçlarının açıklanması: 14 Ağustos 2026

İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları (İKYM) başvuruları: 17 Ağustos - 26 Ağustos 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda LGS yerleştirme süreci bu tarihler çerçevesinde yürütülecek. Öğrenciler ve veliler, süreçle ilgili tüm resmi duyuruları MEB tarafından yapılacak açıklamalar üzerinden takip edebilecek.