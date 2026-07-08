LGS SONUÇLARI 2026 (MEB.GOV.TR) LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lgs 2026 maratonunda sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor. Peki, Lgs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 LGS sonuçları...

LGS SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Sistemi (LGS) takvimine göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, sınav performanslarına ilişkin bilgilere elektronik ortam üzerinden ulaşabilecek. Aynı tarihte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve tercih süreci resmen başlayacak.

Bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

(MEB.GOV.TR) LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. Milli Eğitim Bakanlığının resmi takvimine göre LGS 2026 sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçlar 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm sonuç işlemleri dijital ortam üzerinden yürütülecek.

Ayrıca sonuçların açıklandığı gün, tercihlere esas olacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile kontenjan tabloları da yayımlanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre LGS 2026 merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başlayacak. Resmi takvime göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

10 Temmuz 2026: LGS sınav sonuçlarının açıklanması, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile kontenjan tablolarının yayımlanması

13-24 Temmuz 2026: Ortaöğretime Geçiş tercih işlemleri

5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilan edilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre tüm işlemler belirtilen tarihler doğrultusunda yürütülecek. Adayların ve velilerin duyuruları yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden takip etmeleri gerekiyor.