LGS’ye girecek öğrenciler için sınav giriş belgesi en önemli evraklardan biri olurken, bu belgenin okul tarafından onaylı olup olması gerektiği konusu gündemdeki yerini koruyor. “ Lgs sınav giriş belgesinde okul onayı şart mı?” sorusu, sınav hazırlık sürecindeki adayların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaları doğrultusunda belge onay süreci, sınav günü giriş işlemleri açısından kritik bir rol oynuyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE OKUL ONAYI ŞART MI?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ile kalemtıraş, ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.