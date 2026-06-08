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LGS saatle girmek yasak mı, sınıflarda saat var mı?

LGS saatle girmek yasak mı, sınıflarda saat var mı?
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LGS’ye sayılı günler kala öğrenciler ve veliler sınav kurallarına ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle “LGS saatle girmek yasak mı, sınıflarda saat var mı?” sorusu, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sınav salonlarına götürülebilecek eşyalar ve sınav süresinin nasıl takip edileceği konusunda gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza çevrildi.

2026 LGS öncesinde sınav günü uygulanacak kurallar gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, “LGS saatle girmek yasak mı, sınıflarda saat var mı?” sorusuna yanıt ararken, sınav merkezlerinde zaman kontrolünün nasıl sağlanacağını öğrenmek istiyor. Sınav salonlarında bulunabilecek materyaller ve yasaklı eşyalarla ilgili detaylar, öğrencilerin hazırlık sürecinde yakından takip ediliyor.

LGS SAATLE GİRMEK YASAK MI?
İşte MEB duyurusu:

Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Salonlarda saat bulunmakta, ayrıca sınav görevlileri de gerekli süre bilgilendirmelerini yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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