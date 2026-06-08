Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Mabel Matiz, Adli Tıp Kurumu’na verdiği örneklerin ardından serbest bırakılmıştı. Bugün açıklanan test sonuçlarına göre, ünlü şarkıcının idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.

BAĞIMSIZ TESTİ KANIT GÖSTERDİ

Söz konusu gelişmenin ardından Matiz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. 40 yaşındaki şarkıcı, Adli Tıp Kurumu raporunun aksine aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı ve negatif çıkan test sonucunu da kamuoyuyla paylaştı.

"ORTADA MUTLAKA BİR YANLIŞLIK VAR"

Matiz, paylaşımında, "Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var" ifadelerini kullanarak adli raporun hatalı olduğunu savundu.

“BU HATANIN DA EN KISA SÜREDE DÜZELTİLECEĞİNDEN EN UFAK ŞÜPHEM YOK”

Matiz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

Kaynak: Haberler.com