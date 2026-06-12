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LGS ne kadar sürüyor? Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Din Kültürü, İngilizce sınav süresi kaç dakika?

LGS ne kadar sürüyor? Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Din Kültürü, İngilizce sınav süresi kaç dakika?
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LGS ne kadar sürüyor? Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve İngilizce derslerinden oluşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının süresi, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 2026 LGS’ye yaklaşılırken “LGS kaç dakika sürüyor, hangi ders ne kadar zaman veriliyor?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Lgs sınav süresi kaç dakika, derslere göre süreler nasıl dağılıyor? Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve İngilizce derslerinin süreleri en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavın oturum yapısı ve süre detayları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, LGS’ye dair tüm ayrıntılar haberimizde...

LGS NE KADAR SÜRÜYOR?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı toplamda yaklaşık 2 saat 35 dakika sürmektedir. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanır. İlk oturum olan sözel bölüm 75 dakika sürerken, ikinci oturum olan sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Oturumlar arasındaki kısa mola ile birlikte öğrenciler sınav sürecini öğle saatlerine doğru tamamlamaktadır.

LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Her yıl düzenlenen bu merkezi sınav, öğrencilerin nitelikli liselere yerleşmesinde belirleyici rol oynamaktadır ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.

LGS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS sınavının ilk oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da başlamaktadır. Öğrenciler sabah saatlerinde sınav salonlarında yerini alırken, ilk oturum Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil sorularından oluşmaktadır. Bu oturum sınavın ilk aşamasını oluşturmaktadır.

LGS NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS sınavı, ikinci oturum olan sayısal bölümün tamamlanmasıyla sona ermektedir. Sayısal oturum saat 11.30’da başlayıp 80 dakika sürdüğü için sınav yaklaşık olarak saat 12.50 civarında tamamlanmaktadır. Böylece öğrenciler iki oturumluk sınav sürecini öğle saatine doğru bitirmiş olmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Baran Turhan:

gençlerimiz bu sistemle biraz daha rahat sınav olayına yaklaşabiliyo artık önceki kuşaklar çok daha uzun sınavlara katılıyordu çocuklarımız daha organize olmuş ve veri odaklı bir sistemi deneyimliyo bu oldukça olumlu bir gelişme açıkçası süreler iyi dağıtılmış İnsan hak ettiği imkanı bulunca daha iyi performans gösterebiliyo

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Haber YorumlarıZafer Aycı:

ben zamanında liseye giderken çok daha farklıydı şimdi 2 saat 35 dakika iyi gelişme sayılır benim dönemde çok daha uzundu yapılan iyileştirmeler takdir edilir tabi ama sınavın temel sorunları hâlâ devam ediyor birkaç saatlik test bir çocuğun geleceğini belirlemek hiç de adil değildir

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Haber YorumlarıHatice Nilden Dincsoy:

komşu ülkelerde de böyle merkezi sınav sistemleri var ama bizim burada sınav süresi daha kısa tutuluyor gibi görünüyor dış ülkelerde daha uzun sürüyor herhalde böyle sistemler de stres faktörü düşürmek için tasarlandığı söyleniyor ama bize kalırsa ne kadar kısa tutulursa tutulsun tüm ülkenin kaderini belirleyen bir sınavın stresini hiçbir saat azaltamaz

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