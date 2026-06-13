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LGS kimlikte fotoğraf olması gerekli mi?

LGS kimlikte fotoğraf olması gerekli mi?
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LGS’ye katılacak öğrenciler ve veliler, sınav günü gerekli belgelerle ilgili detayları araştırıyor. Özellikle “LGS kimlikte fotoğraf olması gerekli mi?” sorusu, sınav öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Adayların sınav salonuna girişte herhangi bir sorun yaşamaması için kimlik belgesi kurallarını önceden öğrenmesi büyük önem taşıyor.

 2026 LGS öncesinde sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrolleri yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, “LGS kimlikte fotoğraf olması gerekli mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, sınav salonlarına kabul için gereken kimlik şartlarını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar, sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek açısından dikkatle takip ediliyor.

LGS KİMLİKTE FOTOĞRAF OLMASI GEREKLİ Mİ?

MEB duyurusu:

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ile kalemtıraş, ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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LGS
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