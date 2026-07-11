LGS ile öğrenci alan okullar ve puanları! 2026 LGS lise kontenjan dağılımı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih sürecine ilişkin takvim netleşti. LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler, belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlayacak.

LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR VE PUANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarında toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor. Merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih döneminde sınav puanları doğrultusunda öğrenci kabul eden okulları değerlendirecek. Okulların kontenjan dağılımına ilişkin bilgiler online sorgulama yoluyla incelenebilecek. Tercih süreci ise 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu mesleki ve teknik liseleri yer alıyor. Bu okul türleri için ayrılan kontenjanlar, açıklanan toplam kontenjan içerisinde ayrı ayrı belirlendi.

LGS KONTENJAN DAĞILIMI

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul edecek Anadolu liseleri için 60 bin 886 kontenjan ayrıldı. Fen liselerinin kontenjanı 38 bin 700, Anadolu imam hatip liselerinin kontenjanı ise 43 bin 706 olarak belirlendi. Sosyal bilimler liselerinde merkezi sınav puanıyla yerleşecek öğrenciler için 9 bin 210 kişilik kontenjan bulunuyor.

Anadolu mesleki ve teknik liseleri için ayrılan kontenjan sayısı 46 bin 397 oldu. Açıklanan beş okul türündeki kontenjanların toplamı 198 bin 899’a ulaştı. Öğrenciler, tercih süreci başlamadan önce okul türlerine göre belirlenen kontenjan dağılımını online olarak sorgulayabilecek ve tercih işlemlerini ilan edilen süre içerisinde gerçekleştirecek. Liselerin kontenjanlarına "Rota Maarif" platformu ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.