Lgs beslenme paketi detayları, sınav günü öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere planlanan uygulamalar arasında öne çıkıyor. Veliler, “LGS beslenme paketinde neler var?” sorusuna yanıt ararken, paketlerin genellikle su, atıştırmalık ürünler ve temel gıda maddelerinden oluştuğu biliniyor. Sınav öncesi ve sonrası öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu uygulama, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu olmaya devam ediyor.

LGS OTURUM BESLENME PAKETİNDE NELER VAR?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacaktır.

İki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve 330 ml sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacaktır. Beslenme paketi, sınav başvurusu esnasında yalnızca velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecektir. Bu kapsamda başvuru esnasında veli talebi ve rızası alınacak olup beslenme paketinin içeriği sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacaktır. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle beslenme paketindeki yiyeceklerin tüketilmesinde sakınca olması durumlarında velilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri ve bu konuda öğrencileri bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Görevliler tarafından sıralara şu ikramlar yerleştirildi:

Ambalajlı içme suyu,

Kuru meyveli yulaf bar,

Ceviz içi ve kuru üzümden oluşan özel beslenme paketleri.