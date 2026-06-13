LGS 2026 SORULARI PDF! MEB.gov.tr LGS 2026 soruları, cevap anahtarı 2026!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınav, 13 Haziran 2026 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, yayımlanacak resmi soru kitapçıkları ve cevap anahtarına ilişkin açıklamaları beklemeye başladı.

LGS 2026 SORULARI PDF

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Lgs'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Adaylara birinci oturum için 75 dakika süre verildi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından ikinci oturum için hazırlıklar yapıldı ve öğrenciler belirlenen saatlerde sınav merkezlerinde yer aldı.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan bu bölümde toplam 40 soru soruldu ve adaylara 80 dakika süre tanındı. İki oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınavda yer alan soruların yer aldığı kitapçıkların yayımlanmasını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları, adayların sınavda karşılaştıkları soruları yeniden inceleyebilmesine imkan sağlayacak.

LGS 2026 CEVAP ANAHTARI

Sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin en çok takip ettiği konular arasında resmi cevap anahtarı yer aldı. Merkezi sınava katılan adaylar, doğru ve yanlış sayılarını değerlendirebilmek amacıyla yayımlanacak cevap anahtarını beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı duyuru sonrasında adaylar, sınavda verdikleri cevapları resmi anahtarla karşılaştırabilecek.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2025 Lgs'nin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın bitiminden kısa süre sonra erişime açılmıştı. 2026 yılına ilişkin soru ve cevap dokümanlarının da Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden yayımlanacağı bildirildi. Adaylar, yayımlanacak cevap anahtarları sayesinde sınavdaki yanıtlarını kontrol etme fırsatı bulacak.

LGS Sözel Bölüm Soruları ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

LGS Sayısal Bölüm Soruları ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

MEB GOV TR LGS CEVAP ANAHTARI 2026

2026 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan öğrenciler ve veliler, resmi duyuruların ardından ilgili dokümanlara internet üzerinden ulaşabilecek. Bu kapsamda sınav sonrasında yapılan takiplerde en çok araştırılan başlıklar arasında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yer aldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1'inci ve 2'nci nakil tercih başvuruları ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.