İzmir iş dünyasının tanınmış ailelerinden Özgörkeyler'in genç ferdi Leyla Mizrahi, henüz 30 yaşındayken yaşamını yitirdi. Peki, Leyla Mizrahi neden öldü, hastalığı neydi? Özlem Adalı'nın kızı Leyla Mizrahi kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

LEYLA MİZRAHİ NEDEN ÖLDÜ?

Ailenin açıklamasına göre, Leyla Mizrahi uykusunda hayatını kaybetti ve herhangi bir önceden bilinen sağlık sorunu bulunmuyordu.

Özgörkey ailesi, kısa süre önce Leyla Mizrahi'nin Özgörkey Holding'deki görevlerinden ayrıldığını ve tüm yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding bünyesinde topladığını duyurmuştu. Bu kayıp, aileyi derin bir üzüntüye boğarken, iş dünyasında da büyük bir sarsıntı yarattı.

LEYLA MİZRAHİ HASTALIĞI NEYDİ?

Ailenin açıklamalarına göre, Leyla Mizrahi'nin bilinen herhangi bir sağlık problemi yoktu.

Tıbbi detaylar paylaşılmasa da, ani ve beklenmedik kayıplar, genellikle tıp dünyasında nadir görülen durumlar arasında değerlendiriliyor. Leyla Mizrahi'nin ölümü, önceden belirti vermeyen ve sağlıklı görünen bir hayatın nasıl aniden sonlanabileceğini gösteren örneklerden biri olarak dikkat çekti.

LEYLA MİZRAHİ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Altı ay önce sağlıklı bir bebek dünyaya getiren genç kadının ani vefatı, ailesi ve çevresi tarafından büyük bir şok olarak karşılandı.

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR?

Leyla Mizrahi, İzmir iş dünyasının köklü ailelerinden Özgörkeyler'in genç üyelerindendi. Cemal Özgörkey'in yeğeni ve Özlem Adalı'nın kızı olan Mizrahi, iş dünyasında ve aile yatırımlarında aktif bir rol üstlenmişti.

Kısa süre önce Özgörkey Holding'deki görevlerinden ayrılan Leyla Mizrahi, tüm yatırımlarını Cemal Özgörkey Invest Holding çatısı altında toplamıştı. İş dünyasındaki başarılı adımları ve aile içindeki aktif rolüyle tanınan Mizrahi, genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar üstlenmişti.

LEYLA MİZRAHİ KAÇ YAŞINDA?

Leyla Mizrahi, hayatını kaybettiğinde sadece 30 yaşındaydı. Henüz genç yaşta yaşanan bu kayıp, ailede ve yakın çevresinde büyük bir üzüntü yaratmış durumda.

LEYLA MİZRAHİ NERELİ?

Leyla Mizrahi, köklü bir İzmir ailesinin ferdi olarak biliniyor. Özgörkeyler ailesi, İzmir iş dünyasında tanınan ve saygın bir konuma sahip. Genç yaşta vefatıyla ailenin hem iş dünyasında hem de özel hayatında büyük bir boşluk oluştu.

Cenaze töreni ise yarın öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak ve Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Aile, vefat eden genç kadını "Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadeleriyle anıyor.