Leyla Aydemir davasında yeni gelişme: SON DAKİKA! Leyla Aydemir davasında neler oluyor, amca tutuklandı mı?

Leyla Aydemir davasında kritik bir dönemeç yaşanıyor. Son gelişmeler ve mahkeme kararları, davayı yakından izleyenlerin dikkatini çekiyor. Amca ve aile fertleriyle ilgili adımların ne olacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

4 AKRABASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda ayrı bir dosya açtı. Bu kapsamda Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AMCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelendi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ile diğer sanıklar hakkında "Çocuğa ya da kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış cezalar talep edilmişti. Yerel mahkemenin kararları, Yargıtay ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından delil ve usul eksiklikleri gerekçesiyle bozulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafedeki bir akarsu kenarında bulunmuştu. Olayın ardından 7 sanık hakkında dava açılmış, yerel mahkeme bazı sanıkları tutuklarken diğerlerini beraat ettirmişti. Bozma kararları sonrası yeniden yargılama yapılmış, sanıkların beraatleri devam etmişti.

Yeni gelişmeler, dosyanın hâlâ hareketli olduğunu ve adli sürecin farklı aşamalarda sürdüğünü ortaya koyuyor.