Lewandowski maliyeti ne, Fenerbahçe Lewandowski'ye ne kaç milyon euro maaş ve bonservis verecek?

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte dünya futbolunun önemli yıldızlarından Robert Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Tecrübeli forvet için konuşulan maaş ve bonservis rakamları gündem yaratırken, futbol kamuoyu “Lewandowski maliyeti ne, Fenerbahçe kaç milyon euro ödeyecek?” sorularına odaklandı. İşte transfer iddialarına ilişkin merak edilen detaylar.

LEWANDOWSKI İÇİN DEV HAMLE! FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Robert Lewandowski için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dünyaca ünlü golcüyle ilgili ortaya atılan son bilgilere göre taraflar arasında önemli mesafe kat edilirken, teklifin detayları da netleşmeye başladı.

LEWANDOWSKI İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI İDDİASI

Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan gelişmeye göre, uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindi. İddialara göre başkan adayı Hakan Safi ve Robert Lewandowski cephesi, sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda ortak noktada buluştu.

Transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri olması beklenen anlaşma, taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.

TEKLİFİN MALİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Transfer görüşmelerine ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Ayrıca yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro garanti ücret ve çeşitli başarı bonusları içeren bir paket sunulduğu öne sürüldü.

Bu rakamlarla birlikte Lewandowski'nin olası transfer maliyetinin, bonuslar ve ek ödemelerle birlikte daha da yükselebileceği değerlendiriliyor.

BONSERVİS DETAYI MERAK KONUSU

Transferde en çok merak edilen konuların başında bonservis bedeli geliyor. Barcelona ile sözleşmesi bulunan Polonyalı golcünün ayrılığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olası bir transferde kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olması bekleniyor.

Taraflardan gelecek resmi açıklamalar, transfer sürecinin netlik kazanmasını sağlayacak.

LEWANDOWSKI'NİN SEZON PERFORMANSI

37 yaşındaki yıldız santrfor, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli golcü bu süreçte 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

İlerleyen yaşına rağmen skor üretmeye devam eden Lewandowski, Avrupa futbolunun en önemli santrforları arasında gösterilmeyi sürdürüyor.

TARAFTARLAR RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Transfer iddialarının gündeme gelmesinin ardından futbolseverler ve taraftarlar, kulüpten gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Şu an için anlaşmanın kesinleştiğine dair resmi bir doğrulama bulunmazken, Lewandowski ile ilgili gelişmeler transfer döneminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor.