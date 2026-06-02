Fenerbahçe ile adı anılan dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski hakkında ortaya çıkan transfer iddiaları heyecan yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Polonyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihini öğrenmek isterken, transfer sürecindeki son gelişmeler de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Lewandowski'nin İstanbul'a ne zaman geleceği konusunda gözler resmi açıklamalara çevrildi.

LEWANDOWSKI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK? FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına vardığı yönündeki iddialar spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Transfer haberlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Polonyalı yıldızın İstanbul'a ne zaman geleceğini ve transfer sürecinde son durumun ne olduğunu araştırmaya başladı.

LEWANDOWSKI İLE PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI

İddialara göre Hakan Safi ve Robert Lewandowski cephesi arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Tarafların sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öne sürülürken, transfer haberleri futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Transfer görüşmelerine ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Ayrıca yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro maaş ve başarı bonusları içeren bir teklif sunulduğu iddia edildi. Bu rakamlar, olası transferin Türk futbol tarihinin en maliyetli hamlelerinden biri olabileceğini gösteriyor.

LEWANDOWSKI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Transfer iddialarının ardından taraftarların en çok merak ettiği konu Lewandowski'nin İstanbul'a geliş tarihi oldu. Ancak şu ana kadar yıldız futbolcunun İstanbul'a ne zaman geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülse de transferin tamamlandığına dair resmi bir doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle Lewandowski'nin İstanbul'a geliş tarihi ve imza süreciyle ilgili net bir bilgi paylaşılmış değil.

BARCELONA'DAKİ SON SEZON PERFORMANSI

37 yaşındaki Polonyalı golcü, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı. Deneyimli santrfor söz konusu karşılaşmalarda 19 gol atarken 4 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe ile Lewandowski arasında anlaşma sağlandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, gözler kulüp ve oyuncu cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Transfer sürecinin resmiyet kazanması halinde yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi ve imza törenine ilişkin detayların da netlik kazanması bekleniyor.