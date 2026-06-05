Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi, Lewandowski Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’nin Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağı yönündeki iddialar gündemi hareketlendirdi. “Lewandowski Fenerbahçe’ye gelecek mi, Fenerbahçe ile anlaştı mı” soruları sıkça araştırılırken, transfer söylentileri futbol kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM HEYECANI TRANSFER GÜNDEMİNİ ATEŞLEDİ

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre süreci devam ederken, başkan adaylarının transfer vaatleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan seçim yarışı, sadece Türkiye’de değil Avrupa futbol kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

L’EQUIPE TV YORUMCUSUNDAN SÜRPRİZ İDDİALAR

Fransız spor kanalı L’Equipe TV yorumcusu Loïc Tanzi, Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tanzi, seçim sürecinin transfer planlarını doğrudan etkilediğini belirterek adayların farklı yıldız isimler üzerinde çalıştığını ifade etti.

MASON GREENWOOD VE LEWANDOWSKİ İDDİASI GÜNDEMDE

Açıklamalara göre başkan adaylarından Hakan Safi’nin, hem Mason Greenwood hem de Robert Lewandowski için ciddi transfer planları bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre Safi’nin seçilmesi halinde bu transferler için hızlı bir şekilde girişim başlatılabilir.

RAKİP ADAYLAR FARKLI TRANSFER STRATEJİLERİ İZLİYOR

Kulis bilgilerine göre diğer başkan adaylarının ise farklı oyuncu listeleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu durum, Fenerbahçe’de seçim sürecinin yalnızca yönetim değil aynı zamanda transfer politikası açısından da belirleyici olacağını gösteriyor.

AVRUPA BASINI FENERBAHÇE’Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Roma ve diğer Avrupa kulüplerinin de oyuncu transferleri için devrede olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin sürece dahil olması halinde dengelerin değişebileceği konuşuluyor. Kulübün mali gücü ve seçim sonrası oluşacak yönetim yapısı, transfer piyasasında belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.