Levent İsrail Konsolosluğu saldırı SON DAKİKA! İsrail Konsolosluğu çatışma görüntüleri!

İstanbul’un en yoğun ve stratejik noktalarından biri olan Beşiktaş Levent hattında yaşanan olay, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İsrail Konsolosluğu çevresinde duyulan silah sesleri sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaşanan gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İsrail Konsolosluğu çatışma görüntüleri haberimizde.

LEVENT İSRAİL KONSOLOSLUĞU SALDIRI SON DAKİKA!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde duyulan silah sesleri ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saldırganların uzun namlulu silahlar taşıdığı, kamuflaj kıyafetler giydiği ve sırt çantaları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu detaylar, olayın planlı bir saldırı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Bölgedeki güvenlik çemberi genişletilirken, olay yerinde inceleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

Başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve olayın tüm detaylarının aydınlatılmasının hedeflendiği vurgulandı.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsolosluğa saldıran teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Vali Gül’ün açıklaması, saldırganların etkisiz hale getirildiğini resmi olarak doğrularken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin olası daha büyük bir tehdidi önlediği değerlendiriliyor.