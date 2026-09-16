Levante maçı neden ertelendi, Levante - Athletic Bilbao maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

Levante - Athletic Bilbao maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak? Futbolseverler, karşılaşmanın planlanan tarihte oynanmamasının ardından maçın neden ertelendiğini ve yeni karşılaşma tarihinin ne zaman olduğunu merak ediyor.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

LaLiga'nın 16 Eylül Çarşamba günü oynanması planlanan karşılaşmalarından biri olan Levante - Athletic Bilbao mücadelesi, Valencia'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ertelendi. TSİ 22.30'da başlaması beklenen karşılaşma öncesinde Ciutat de Valencia Stadı'nın zemini yoğun yağış nedeniyle suyla kaplandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ STADI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karşılaşmanın oynanacağı Ciutat de Valencia Stadı'nda maç öncesinde etkisini artıran yağış, saha koşullarını futbol oynanamayacak hale getirdi. Zeminin büyük bölümünün suyla kaplanmasının yanı sıra statta da çeşitli sorunlar meydana geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle statta elektrik kesintileri yaşanırken, soyunma odalarını sahaya bağlayan tünel ve basın tribünü de kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle karşılaşmanın planlanan saatte oynanması mümkün olmadı.

HAKEM MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERDİ

Mücadelenin hakemi Quintero Gonzalez, statta ve saha zemininde meydana gelen sorunları değerlendirdi. İki takımın da erteleme kararına itiraz etmemesinin ardından karşılaşmanın başka bir tarihe alınmasına karar verildi.

Böylece Levante ile Athletic Bilbao arasında oynanması beklenen mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiş oldu.

INAKI WILLIAMS'TAN ERTELEME AÇIKLAMASI

Athletic Bilbao kaptanı Inaki Williams da karşılaşmanın ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Williams, şartların futbol oynamaya uygun olmadığını belirterek hakemin erteleme kararının doğru olduğunu ifade etti.

Williams, "Maç oynamak için uygun bir gün değildi. Denedik, iki takım da elinden geleni yaptı. Hakem de en mantıklı kararın ertelemek olduğuna karar verdi." ifadelerini kullandı.

VALENCIA'DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Levante - Athletic Bilbao karşılaşmasının ertelenmesinde Valencia'daki hava koşulları önemli rol oynadı. Kentte şiddetli yağış nedeniyle turuncu alarm verilirken, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı açık hava etkinlikleri de iptal edildi.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği "Levante - Athletic Bilbao maçı ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtı ise yeni programın belirlenmesiyle netleşecek. Ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi ve başlama saatiyle ilgili resmi açıklama yapıldığında bilgiler güncellenecek.