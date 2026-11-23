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Levante Elche maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga kapsamında oynanacak karşılaşma Valencia'daki Ciutat de València Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Levante Elche maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Levante Elche maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

LEVANTE ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante Elche maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE ELCHE MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+'ta 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LEVANTE ELCHE MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

LEVANTE ELCHE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. La Liga maçlarının Türkiye yayın hakları S Sport'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport Plus ya da Disney Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

LEVANTE ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

Levante Elche maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma İspanya La Liga kapsamında gerçekleştirilecek.

LEVANTE ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante Elche maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

LEVANTE ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Levante ile Elche arasındaki İspanya La Liga karşılaşması Valencia'daki Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak.

VALENCİA'DA HAFTANIN KAPANIŞI

Levante, sahasında Elche'yi yenerek taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Elche ise deplasmandan puanla dönerek ligdeki konumunu korumayı hedefliyor.