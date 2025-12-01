Haberler

Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı?
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Lerzan Mutlu'nun, popüler televizyon programı 'Söylemezsem Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı? Detaylar...

Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı Mı? Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lerzan Mutlu, Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz ile ilgili önemli bir karar aldı.

LERZAN MUTLU SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

Beyaz TV'nin popüler magazin programı Söylemezsem Olmaz, uzun süredir izleyicilerin ilgisini çeken ve gündem yaratan konularıyla dikkat çekiyordu. Ancak son dönemde programın sunucuları arasında yaşanan gerginlikler, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Özellikle Lerzan Mutlu'nun programdan ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşanan bir tartışmanın ardından Lerzan Mutlu, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mutlu, yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını duyurdu ve magazin programcılığı yerine kadın gündüz kuşaklarına dönme kararı aldığını belirtti. Bu açıklama, programın takipçileri ve medya çevrelerinde geniş yankı buldu.

LERZAN MUTLU SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?

Lerzan Mutlu'nun Söylemezsem Olmaz'dan ayrılma nedenleri, yalnızca canlı yayındaki tartışmayla sınırlı değil. Mutlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada açık bir şekilde magazin programcılığı yapmak istemediğini ifade etti. Paylaşımında şunları dile getirdi:

"Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizi seviyorum."

