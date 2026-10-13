Lens Sporting maçı hangi kanalda, Lens Sporting maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Lens ile Sporting, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Lens Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lens Sporting maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LENS SPORTING MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Fransız ekibi Lens, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

LENS SPORTING MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens-Sporting Lizbon karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

LENS SPORTING MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens ile Sporting Lizbon arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LENS SPORTING MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, tabii Spor yayınına Turkcell TV+'ta 75. kanaldan ulaşabilecek. Mücadele ayrıca tabii'nin dijital platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

LENS SPORTING MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Fransa'daki Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak. Fransız ekibi, taraftarı önünde Sporting Lizbon karşısında galibiyet hedeflerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Portekiz temsilcisi ise deplasmanda da puan almak istiyor.