Lens 1-9 Como ÖZET izle, Lens Como golleri nereden izlenir, Lens Como golleri kim attı?

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Deplasmanda rakip fileleri 9 kez havalandıran Como, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken galibiyetini aldı. Kendi sahasında ağır bir yenilgiye uğrayan Lens ise taraftarı önünde zor anlar yaşadı. İşte Lens 1-9 Como maçının özeti, golleri ve karşılaşmayla ilgili detaylar.

LENS 1-9 COMO ÖZET İZLE

Lens ile Como arasında oynanan ve İtalyan ekibinin 9-1'lik galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın özet görüntüleri, maçın ardından yayıncı kuruluşun dijital platformlarında izleyicilerle buluştu. Maçın geniş özetine ve tüm gollerine yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

LENS COMO GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarına sahip olan TRT, karşılaşmaların özet görüntülerini dijital platformu tabii üzerinden yayınlıyor. Lens Como maçının gollerini izlemek isteyenler, tabii'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra UEFA'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da maçın öne çıkan anlarına ulaşabiliyor.

LENS COMO GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın golleri dakika dakika şöyle:

7. dakika : Anastasios Douvikas (Lens 0-1 Como)

32. dakika: Anastasios Douvikas (Lens 0-2 Como)

40. dakika: Nico Paz (Lens 0-3 Como)

47. dakika: Lucas Da Cunha (Lens 0-4 Como)

53. dakika: Marc-Oliver Kempf (Lens 0-5 Como)

57. dakika: Anastasios Douvikas (Lens 0-6 Como)

62. dakika: Mattia Liberali (Lens 0-7 Como)

65. dakika: Ruben Aguilar (Lens 1-7 Como)

69. dakika: Martin Baturina (Lens 1-8 Como)

90+2. dakika: Rapaccioli (Lens 1-9 Como)

LENS COMO MAÇI NASIL GEÇTİ?

Karşılaşmaya etkili başlayan Como, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi. İtalyan ekibi, hızlı hücumları ve etkili bitiriciliğiyle Lens savunmasını sık sık zor durumda bıraktı. Ev sahibi Lens ise rakibinin baskısı karşısında oyuna ortak olmakta zorlandı ve maçta yalnızca bir gol bulabildi. Como, ikinci yarıda da tempoyu düşürmeyerek farkı açtı ve sahadan 9-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

LENS 1-9 COMO MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanan Lens Como maçı, Como'nun 9-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Como, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. Lens ise kendi sahasında ağır bir mağlubiyet aldı.

COMO'NUN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Como, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım'da Yunan ekibi AEK'i konuk edecek. Lens ise bir sonraki Avrupa maçında bu ağır yenilginin izlerini silmeye çalışacak.