Lemina neden yok, Monaco Galatasaray maçında Lemina yok mu, sakat mı?

Galatasaray, Monaco deplasmanı için kadrosunu duyururken üç ismin sakatlık gerekçesiyle kafileye dahil edilmediği bildirildi. Wilfried Singo ile Kaan Ayhan'ın yanı sıra Mario Lemina'nın da yaşadığı sakatlık sebebiyle kadro dışında kaldığı açıklandı. Peki Lemina'nın yokluğunun nedeni tam olarak ne, Monaco– Galatasaray maçında forma giyemeyecek mi?

GALATASARAY'IN MONACO MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

SAKAT OYUNCULAR KAFİLEDE YER ALMADI

MONACO DEPLASMANI ÖNÜCESİ KADRO NETLEŞTİ

Galatasaray'ın Monaco karşılaşması için belirlediği kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.