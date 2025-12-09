Haberler

Lemina neden yok, Monaco Galatasaray maçında Lemina yok mu, sakat mı?

Lemina neden yok, Monaco Galatasaray maçında Lemina yok mu, sakat mı?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı mücadele öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina listede yer almadı. Bu nedenle taraftarlar, Lemina'nın neden kadroda olmadığı ve durumunun ne olduğu konusunda merak içinde.

Galatasaray, Monaco deplasmanı için kadrosunu duyururken üç ismin sakatlık gerekçesiyle kafileye dahil edilmediği bildirildi. Wilfried Singo ile Kaan Ayhan'ın yanı sıra Mario Lemina'nın da yaşadığı sakatlık sebebiyle kadro dışında kaldığı açıklandı. Peki Lemina'nın yokluğunun nedeni tam olarak ne, Monaco– Galatasaray maçında forma giyemeyecek mi?

GALATASARAY'IN MONACO MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kadroya dahil edilmedi.

SAKAT OYUNCULAR KAFİLEDE YER ALMADI

Fransız temsilcisi Monaco ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla yola çıktı. Takımda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın maç kadrosunda olmayacağı bildirildi.

MONACO DEPLASMANI ÖNÜCESİ KADRO NETLEŞTİ

Galatasaray'ın Monaco karşılaşması için belirlediği kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

