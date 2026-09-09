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Leao neden yok, Leao Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu? Leao Sporting maçında oynayacak mı?

Leao neden yok, Leao Sporting Lizbon maçında sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu? Leao Sporting maçında oynayacak mı?
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile karşılaşacağı mücadele öncesinde gözler Rafael Leao'ya çevrildi. Milan döneminde yaşadığı sakatlığın ardından takımdan ayrı özel programla çalışan Portekizli yıldızın durumu merak edilirken, Leao'nun Sporting maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son gelişmelere göre Leao'nun Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Rafael Leao neden yok, sakat mı, cezalı mı soruları maç öncesinde gündeme gelirken, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Leao, Sporting Lizbon maçı öncesinde fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve karşılaşmada takımına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Galatasaray'ın Sporting deplasmanında Leao'ya forma vermesi beklenirken, kesin karar maç kadrosu ve teknik direktör tercihiyle netleşecek.

LEAO NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile oynayacağı mücadele öncesinde gözler yıldız futbolcu Leao'nun durumuna çevrildi. Maç kadrosunda yer alan ancak ilk 11'de bulunmayan Leao'nun neden yedek kulübesinde olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Leao'nun Sporting Lizbon karşısında sakatlığı veya cezası nedeniyle kadro dışında kalmadığı, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak yedekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

LEAO SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Leao, Sporting Lizbon karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak. Portekizli yıldız, Okan Buruk'un şans vermesi halinde maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilir. Bu nedenle Leao'nun Sporting maçında forma giyip giymeyeceği, karşılaşmanın gidişatına ve teknik heyetin tercihine göre netleşecek. Taraftarlar ise yıldız oyuncunun ikinci yarıda oyuna girip girmeyeceğini yakından takip edecek.

İlk 11:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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