Le Mans Toulouse maçı hangi kanalda, Le Mans Toulouse nereden CANLI izlenir?

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Le Mans Toulouse nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 4'ün yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Ligue 1'de puan tablosunda yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Le Mans - Toulouse maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

LE MANS TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Mans - Toulouse maçı, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in Türkiye yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen futbolseverlerle buluşturacak.

LE MANS TOULOUSE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 4'e Digiturk'te 80. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; ancak kanal numaraları kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LE MANS TOULOUSE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Le Mans - Toulouse maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

LE MANS TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de oynanacak Le Mans - Toulouse maçı, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Ligue 1'de haftanın açılış mücadelesi olarak oynanacak.

LE MANS TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Le Mans'ın iç saha maçlarını oynadığı Stade Marie-Marvingt'te gerçekleştirilecek. Le Mans kentindeki stadyum, adını Fransız havacılık ve spor tarihinin öncü kadın isimlerinden Marie Marvingt'ten alıyor.

LE MANS VE TOULOUSE'UN HEDEFİ 3 PUAN

Le Mans, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Ligue 1'deki puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Toulouse ise zorlu deplasmandan puanla dönerek ligdeki yükselişini sürdürmenin peşinde. İki takımın mücadelesi, Fransa Ligue 1'de haftanın ilk heyecanını yaşatacak.