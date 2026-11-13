Latife el-Durubi'nin çocukları var mı? Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi kimdir, nereli?

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Latife el-Durubi'nin Suriye'nin lideri Ahmed Şara ile evliliğinden üç çocuğu var. Ocak 2025'ten bu yana Suriye'nin first lady'si olan el-Durubi, bu hafta Antalya'daydı.

El-Durubi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında düzenlenen ve devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında yer aldı. Toplantının gündeminde iklim değişikliği ve sıfır atık vardı. COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya Expo alanında yapılıyor.

LATİFE EL-DURUBİ'NİN ÇOCUKLARI VAR MI?

Latife el-Durubi'nin üç çocuğu var. Üçü de Ahmed Şara ile evliliğinden.

Çiftin aile hayatı uzun süre kamuoyundan uzak kaldı. Şara, Ocak 2025'in sonunda ABD'den gelen Suriyeli kadınlardan oluşan bir heyetle görüştüğünde onu ilk kez açıkça tanıttı ve "tek eşim" dedi.

LATİFE EL-DURUBİ KİMDİR?

Latife el-Durubi, Ahmed Şara'nın 29 Ocak 2025'te Suriye'de devletin başına geçmesinden bu yana ülkenin first lady'si. O tarihe kadar neredeyse hiç fotoğrafı yoktu.

Bilinen ilk görüntüleri Şubat 2025'te çıktı. Şara'nın Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyarette çift Mekke'de birlikte umre yaptı ve el-Durubi'nin Kabe'ye girdiği anlar sosyal medyada yayıldı. Aynı ay eşiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Sonraki aylarda Suriye'de şehit çocukları ve eğitim üzerine düzenlenen etkinliklerde boy gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Eylül 2026'da Şam'da onunla koruyucu aile ve insani yardım konularını görüştü.

LATİFE EL-DURUBİ NERELİ?

Latife el-Durubi, Suriye'nin Humus vilayetine bağlı Karyeteyn kasabasından. Durubi ailesinin kökü de bu kırsal kasabaya dayanıyor.

LATİFE EL-DURUBİ HANGİ AİLEDEN?

Latife el-Durubi, Suriye'nin tanınmış ailelerinden birinden geliyor. Fransız işgali sırasında, 1920 yazında birkaç hafta başbakanlık yapan ve aynı yıl suikastla öldürülen Alaeddin ed-Durubi bu ailedendi.

Humuslu ünlü Kuran okuyucusu Şeyh Abdulgaffar ed-Durubi de aynı aileden. Ed-Durubi 2009'da Cidde'de hayatını kaybetmişti.

LATİFE EL-DURUBİ NE OKUDU?

Latife el-Durubi, Arap dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim, first lady olduktan sonra katıldığı etkinliklerin de ana başlıklarından biri oldu.