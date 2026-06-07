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Las Palmas Malaga maçı hangi kanalda, Las Palmas Malaga nereden CANLI izlenir?

Las Palmas Malaga maçı hangi kanalda, Las Palmas Malaga nereden CANLI izlenir?
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Las Palmas – Malaga maçı, İspanya 2. Lig Play-Off yarı final heyecanıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda canlı izlenebileceği araştırılırken, dev mücadelenin Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bilgisi öne çıkıyor.

Las Palmas – Malaga karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “maç hangi kanalda, nereden izlenir?” sorusuna yanıt arıyor. Kritik mücadele 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 22:00’de oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

LAS PALMAS VS MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga 2 Play-Off yarı final mücadelesinde Las Palmas ile Malaga karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, platform üzerinden şifreli yayınla maça erişim sağlayabilecek.

LAS PALMAS-MALAGA MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Las Palmas – Malaga maçını takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üzerinden internet ve uydu platformları aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Kanal, numaralı platformlar ve Türksat uydu yayını üzerinden şifreli olarak hizmet vermektedir.

LAS PALMAS-MALAGA MAÇI HANGİ GÜN?

Heyecan dolu Las Palmas – Malaga karşılaşması 07 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Play-Off yarı final etabında büyük önem taşıyan maç, finale yükselme yolunda belirleyici olacak.

LAS PALMAS-MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 22:00 olarak açıklandı. Gece oynanacak mücadele, futbolseverlere yüksek tempolu bir 90 dakika sunacak.

LAS PALMAS-MALAGA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu Play-Off yarı final mücadelesine Las Palmas ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, İspanya’nın Gran Canaria Stadyumu’nda oynanacak ve ev sahibi ekip taraftar avantajını arkasına alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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