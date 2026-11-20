Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

'S.W.A.T.' ve 'Days of Our Lives' gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Larry Poindexter'dan acı haber geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde rol alan deneyimli oyuncu, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Larry Poindexter neden öldü? Larry Poindexter kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

LARRY POINDEXTER NEDEN ÖLDÜ?

Larry Poindexter, 11 Kasım'da ABD'nin Los Angeles kentindeki Studio City bölgesinde trafik kazası geçirdi. Yemek almak için karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarptığı oyuncu, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaburgalarında kırıklar oluşan Poindexter'ın tedavisi hastanede devam etti. Ameliyat olmayı beklediği sırada yaklaşık bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren oyuncu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Larry Poindexter'ın ölümüne ilişkin kesin neden ise henüz açıklanmadı. Oyuncunun trafik kazasının ardından hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

LARRY POINDEXTER KİMDİR?

Larry Poindexter, ABD'li oyuncudur. 1959 yılında Dallas'ta dünyaya gelen sanatçı, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda projede yer aldı. IMDb kayıtlarına göre yaklaşık 200 film ve televizyon yapımında rol alan Poindexter, özellikle televizyon dizilerindeki karakter oyunculuğuyla tanındı.

Oyunculuk kariyerine üniversite yıllarında sahne çalışmalarıyla başlayan Poindexter, Teksas ve Ohio'da çeşitli tiyatro oyunları ve müzikallerde performans sergiledi. Televizyondaki ilk önemli çıkışını ise 1984 yılında 'Days of Our Lives' dizisinde Ben Welch karakterini canlandırarak yaptı.

Yaklaşık 30 yıl sonra aynı diziye yeniden dönen oyuncu, bu kez Peder Louis karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2014-2018 yılları arasında dizide rol alan Poindexter, farklı televizyon yapımlarındaki performanslarıyla da kariyerini sürdürdü.

LARRY POINDEXTER KAÇ YAŞINDAYDI?

1959 yılında Dallas'ta doğan Larry Poindexter, 66 yaşında hayatını kaybetti.

LARRY POINDEXTER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kariyeri boyunca çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan Larry Poindexter, özellikle 'S.W.A.T.' filmindeki Thomas Fuller karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2003 yılında vizyona giren yapımda Samuel L. Jackson ve Colin Farrell ile aynı kadroda yer aldı.

Oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Days of Our Lives: Ben Welch ve Peder Louis karakterleri

Santa Barbara: 23 bölüm

General Hospital: 12 bölüm

S.W.A.T. (2003): Thomas Fuller karakteri

Friends

Supernatural

Weeds

NCIS

LARRY POINDEXTER EVLİ MİYDİ, ÇOCUKLARI VAR MIYDI?

Larry Poindexter, cast direktörü Carol Kritzer ile evliydi. Çiftin Rees ve Jake adında iki oğlu bulunuyordu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Poindexter, albüm çalışmalarıyla da sanat hayatını sürdürdü.