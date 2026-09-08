KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuru süreci tamamlanırken, öğrencilerin gündeminde bu kez yedek yerleştirme sonuçları yer alıyor. 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan KYK yurt başvurularının ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü erişime açıldı. Peki, KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul edildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla erişime açıldı.

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt kaydını yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kontenjanlar oluşabilecek. Bunun yanı sıra ek yerleştirme sonucunda üniversiteye yerleşecek adaylar için de ek yurt başvuru süreci başlatılacak.

Yedek yerleştirme sonuçları ise Bakanlığın belirlediği tarihlerde açıklanacak. GSB tarafından ek yurt başvuru tarihleri, boş kontenjanların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvurularında ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla erişime açıldı.

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle oluşacak boş kontenjanlar, sonraki yerleştirme sürecinin temelini oluşturacak.

BOŞ KONTENJANLARIN ARDINDAN YEDEK YERLEŞTİRME SÜRECİ

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler nedeniyle yurtlarda boş kontenjanlar oluşacak. Bu kontenjanların belirlenmesinin ardından yedek yerleştirme süreci gündeme gelecek.

Bakanlık tarafından ek yurt başvuru tarihleri ve yedek yerleştirmeye ilişkin takvim, boş kontenjanların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.