KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman? 2026-2027 (GSB) KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin eğitim sürecindeki önemli maddi desteklerden biri olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs veya kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2026-2027 GSB KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? İşte başvuru süreci ve KYK burs ücretine ilişkin mevcut bilgiler.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle öğrencilerin başvuru için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KYK yurt ve burs başvuruları aynı süreçte gerçekleştirilmiyor. İki başvuru işlemi ayrı tarihlerde alınıyor. Başvuru dönemleri eğitim öğretim takvimi doğrultusunda belirlenirken öğrencilerin özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi bilgilendirmesine göre burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden ve yılda bir kez alınıyor. Başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve ödeme işlemleri dijital ortamda yürütülüyor.

BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN GÖZLER GSB'DE

2026-2027 dönemi için başvuru tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler, belirtilen tarihler içerisinde e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda KYK burs ve kredi başvurularının ekim ve kasım aylarında başladığı görülüyor. Ancak yeni dönem için resmi tarih açıklanmadığı sürece belirli bir günü kesin başvuru tarihi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi sayfasında da başvuru ve sonuç işlemlerinin kurum tarafından ilan edilen tarihlerde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI MI YAPILIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınıyor.

Öğrenciler başvuru sırasında ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgileri sisteme giriyor. Başvuruda verilen bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit ediliyor.

Değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun durumdaki diğer öğrencilere öğrenim kredisi veriliyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla KYK burs ve kredi ödemelerinde ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık tutar 4 bin TL olarak belirlendi.

2026 yılı KYK burs ve kredi ücretinin Aralık ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle yeni dönem için uygulanacak tutar konusunda öğrencilerin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde de 2026 yılı başında lisans öğrencilerine ödenecek burs ve kredi tutarının 4 bin TL olduğu duyuruldu.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapabilmek için öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin PTT şubelerinden şifre alması veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerinden birini kullanması mümkün.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor. Bu bilgilerin kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılması sonucunda değerlendirme gerçekleştiriliyor.

Başvuru sürecinde öğrencilerin eğitim bilgilerini de dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre eğitim verileri YÖKSİS üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-Devlet üzerinde yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olması önem taşıyor.