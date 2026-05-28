Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca sürücü yola çıkarken, köprü ve otoyol geçiş ücretleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun olarak kullanılan Kuzey Marmara Otoyolu, bayramda ücretsiz geçiş kapsamında olup olmadığıyla gündeme geliyor. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Detaylar haberimizde.

Bayramın ikinci gününde yoğun trafik nedeniyle köprü ve otoyol ücretleri en çok sorgulanan konular arasında yer alır. Sürücüler özellikle uzun yol güzergâhlarında maliyet hesabı yaparak alternatif rotalara yönelir. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Detaylar...

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için Kurban Bayramı dönemlerinde genellikle ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmez. Resmî uygulamalarda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollar ücretsiz olurken, Kuzey Marmara Otoyolu ücretli sistemini sürdürmektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nda ücretsiz geçiş uygulaması her yıl Resmî Gazete kararlarıyla belirlenir. Uygulama tüm köprü ve otoyolları kapsamaz.

Ücretsiz olacak köprüler ve yollar; 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan (Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece) başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Ücretli olacak köprü ve otoyollar; YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara Çanakkale Otoyolu ve Aydın Denizli Otoyolundan geçişler ücretlidir.

Dilara Yıldız
