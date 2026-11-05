Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevindeki değişimin ardından Dirk Kuyt'un geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımın başında yer alan Hollandalı çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olarak açıklanmasının ardından Kuyt'un istifa ettiği ve takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Peki, Kuyt gidecek mi, kalacak mı, devam edecek mi? Dirk Kuyt istifa etti mi, Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Detaylar...

KUYT İSTİFA MI ETTİ?

Dirk Kuyt'un Fenerbahçe'den istifa ettiğine veya görevinden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Hollandalı teknik adam, Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kulüpteki geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Kuyt, geleceğiyle ilgili konunun henüz kulüp yönetimiyle görüşülmediğini ifade ederken, görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceğinde kulüp yönetiminin ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceği kararın etkili olması bekleniyor.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Dirk Kuyt'un Fenerbahçe'den ayrıldığına ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Hollandalı teknik adam, geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya kulübe duyduğu bağlılığı vurgulayarak yanıt verdi.

Kuyt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kulübü çok seviyorum. Burada kalacak mıyım maalesef bilmiyorum. Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Gidersem de her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları henüz konuşamadık. Ancak her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!"

Kuyt'un sözleri, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Hollandalı teknik adamın açıklamaları, Fenerbahçe'deki geleceğinin henüz kesinleşmediğini ortaya koydu.

KUYT, EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Dirk Kuyt, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile olan ilişkisine de değindi. Uzun yıllar birlikte futbol oynadıklarını ve arkadaşlıklarını sürdürdüklerini belirten Kuyt, Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünün açıklanmasının ardından kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı, Emre Belözoğlu ile karşılaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi."

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Dirk Kuyt'un Fenerbahçe'deki görevine devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Hollandalı teknik adamın açıklamalarına göre kulüp yönetimiyle geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmış değil. Bu nedenle Kuyt'un ayrılığı veya görevde kalması konusunda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Fenerbahçe yönetiminin ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun değerlendirmelerinin ardından Kuyt'un kulüpteki geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.