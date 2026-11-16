Kutsi’nin eşi Sevda Sönmez kimdir, ne iş yapıyor? Sevda Sönmez kaç yaşında, nereli?

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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 tarihinde bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlendi. Çiftin nikâh töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram şahitlik yaptı. Evlilik haberinin ardından Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in hayatı, mesleği, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Sevda Sönmez kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

SEVDA SÖNMEZ KİMDİR?

Sevda Sönmez, şarkıcı ve oyuncu Kutsi ile 15 Kasım 2026'da evlenmesinin ardından magazin gündemine geldi. Bir süredir Kutsi ile birliktelik yaşayan Sönmez, nikâh töreninin ardından kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu.

Ancak Sevda Sönmez'in hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor. Eğitim geçmişi, ailesi ve kariyerine dair doğrulanmış ayrıntılar da henüz açıklanmış değil.

SEVDA SÖNMEZ NE İŞ YAPIYOR?

Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in mesleği ve çalışma hayatı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak hangi sektörde çalıştığı, mesleğinin ne olduğu veya kariyer geçmişi hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bazı haberlerde mesleğine ilişkin farklı bilgiler yer alsa da bunları doğrulayan güvenilir bir açıklama bulunmadığından Sevda Sönmez'in ne iş yaptığı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

SEVDA SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Sevda Sönmez'in doğum tarihi ve doğum yılı kamuoyuyla paylaşılmadı.

SEVDA SÖNMEZ NERELİ?

Sevda Sönmez'in nereli olduğu ve hangi şehirde dünyaya geldiği hakkında da kamuoyuna yansımış kesin bir bilgi bulunmuyor. Sönmez'in memleketine ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

KUTSİ VE SEVDA SÖNMEZ NE ZAMAN EVLENDİ?

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 tarihinde Sevda Sönmez ile dünyaevine girdi. Çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikâh töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram şahitlik yaptı.

Serkan Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nikâh şahidi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Kutsi ve Sevda Sönmez'e bir ömür boyu huzur ve mutluluk diledi.

Kutsi, Sevda Sönmez ile yaptığı evlilikle üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Sanatçı daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlilik yaşamıştı.