Kuşaklılar filmindeki köy gerçek mi, Kuşaklılar filminde köy nerede?

Güncelleme:
Kuşaklılar filmi, yıllardır ikiye bölünmüş bir köyün hikayesini beyaz perdeye taşıyor. İzleyiciler merak ediyor: Filmdeki köy gerçek mi ve çekimler nerede yapıldı? İşte Kuşaklılar filmi köyü ve çekim lokasyonuna dair tüm detaylar.

Kuşaklılar, Kuşaklılar ve Kuşaksızlar arasındaki yıllardır süren düşmanlığı konu alıyor. Filmdeki köyün gerçek olup olmadığı ve hangi bölgede çekildiği merak konusu oldu. İzleyiciler için Kuşaklılar filminin köy çekimlerinin yapıldığı yerleri açıkladık.

KUŞAKLILAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Kuşaklılar" filminin çekimleri Ege'nin doğal güzellikleriyle ünlü Kuşadası ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmde sahil sahneleri Kuşadası'nın masmavi kıyılarında çekilirken, köy ve kırsal planlar için ilçe çevresindeki yerleşimler tercih edildi.

Özellikle Kirazlı Köyü ve Yaylaköy, taş evleri ve zeytinlikleriyle tipik bir Ege köyü görünümü sunuyor. Yapım ekibi, bölgenin doğal ışığını ve dokusunu kullanarak sahnelerin samimi ve gerçekçi olmasını sağladı.

KUŞAKLILAR FİLMİNDEKİ KÖY GERÇEK Mİ?

Filmde izleyicinin içine girmek isteyeceği türden bir köy atmosferi yaratılmıştır. Çekimler Kuşadası ve çevresindeki gerçek köylerde yapılmış olsa da, "Kuşaklılar" ve "Kuşaksızlar" ayrımı tamamen semboliktir. Bir taraf geleneksel değerleri temsil ederken, diğer taraf modernleşmeyi ve farklılaşmayı simgeler.

Gerçek Ege köylerinde çekilen sahneler sayesinde filmdeki atmosfer oldukça inandırıcı ve doğal bir şekilde yansıtılmıştır.

Osman DEMİR
Haberler.com
