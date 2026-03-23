Kuşadası Belediyesi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler, ilçede siyasi gündemi hareketlendirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden alınmasının ardından, Belediye Meclisi olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ana gündemi ise başkan vekili seçimi olacak. Peki, Kuşadası belediye başkan vekili adayı kim, mecliste çoğunluk kimde? Kuşadası belediye başkan vekili seçimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ADAYLARI KİM?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden alınmasının ardından CHP içinde başkan vekilliği için adı geçen birden fazla isim öne çıktı. Belediye Meclisi'nde çoğunluğun CHP'de olması, partinin belirleyeceği adayın seçilme ihtimalini güçlendiriyor. Başkan vekilliği için adı geçen adaylar şunlar:

Mehmet Sarıdedeoğlu

Zeynep Hanbay

Efe Berberoğlu

Seyfi Seyhan Suvari

31 üyeden oluşan Kuşadası Belediye Meclisi'nde dağılım ise şöyle: CHP 25, İYİ Parti 3, AK Parti 2 ve MHP 1 üye. Bu tablo, CHP'nin belirleyeceği adayın başkan vekili olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuşadası Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için olağanüstü toplanacak. Yapılan açıklamaya göre toplantı:

Tarih: 23 Mart Pazartesi

Saat: 15.00

Toplantı gündeminde yalnızca başkan vekili seçimi yer alıyor ve Meclis üyeleri, CHP'nin belirleyeceği aday üzerinde karar kılacak. Bu süreç, ilçedeki siyasi dengeleri ve belediye yönetimini doğrudan etkileyecek.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINMIŞTI?

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden alınmasının arkasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma bulunuyor. Başkan Günel hakkında "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi. Bu gelişmelerin ardından Günel resmen görevden alındı.