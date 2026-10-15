Kurye yasağı devam ediyor mu?

İstanbul'da kurye yasağı ne zaman bitecek sorusu, kent genelinde binlerce motokuryeyi ve teslimat platformlarını doğrudan ilgilendiriyor. 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'de başlayan yasak, Valilik'ten yeni bir duyuru gelmediği için devam ediyor. Komşu il Kocaeli'de ise motosiklet ve scooter yasağının 15 Ekim Perşembe gece yarısına kadar süreceği açıklandı. Motosiklet yasağı hangi araçları kapsıyor, siparişler iptal mi? Tüm detaylar haberimizde…

KURYE YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

Evet. İstanbul Valiliği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara getirdiği trafik yasağı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla devam ediyor. Valilik, yasağın kaldırıldığına ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Bu nedenle motosikletle teslimat yapan kuryeler, yasak sürdüğü sürece trafiğe çıkamıyor.

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'daki motosiklet yasağının sona ereceği kesin bir tarih ya da saat açıklanmadı. Valilik duyurusunda, kısıtlamanın 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren "ikinci bir talimata kadar" geçerli olacağı belirtildi. Dolayısıyla yasak belirli bir saatte kendiliğinden sona ermeyecek; kaldırılması için Valilik'in yeni bir açıklama yapması gerekiyor. Kararın, hava koşullarının seyri ve trafik güvenliği dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

MOTOSİKLET YASAĞI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Valilik kararı, motosikletleri ve motosiklet türevi iki tekerlekli araçları kapsıyor. Yasak, kurye olarak çalışanların yanı sıra şahsi motosiklet kullanıcılarını da bağlıyor. Valilik açıklamasında belirli bir meslek grubuna yönelik istisna tanındığına dair bir bilgi yer almadı.

SİPARİŞLER İPTAL Mİ?

Motosiklet yasağı, restoranların ya da marketlerin kapatıldığı anlamına gelmiyor. Ancak motokurye ile yapılan teslimatların durması nedeniyle yemek, market ve paket servis hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı platformlar hizmetlerini sınırlandırırken, sipariş vermeyi planlayan vatandaşların uygulamalardaki güncel bilgilendirmeleri kontrol etmesi öneriliyor. Yasak, kargo şirketlerinin tüm dağıtım faaliyetlerini durduran genel bir karar niteliği de taşımıyor; yalnızca iki tekerlekli araçlarla yapılan dağıtımları etkiliyor.

KOCAELİ'DE KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kocaeli Valiliği, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 14 Ekim Çarşamba saat 06.00'dan itibaren yasaklamıştı. İstanbul'dan farklı olarak Kocaeli'deki yasak için net bir bitiş saati belirlendi. Buna göre Kocaeli'deki kısıtlama 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR DA TATİL

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara vermişti. İstanbul Valisi Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için tatilin 16 Ekim Cuma gününü de kapsadığını açıkladı. Kocaeli ve Sakarya'da da cuma günü okullarda eğitim yapılmayacak.

YASAĞIN KALKIP KALKMADIĞI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Motosiklet yasağının kaldırılmasına ilişkin karar, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Kuryeler ve motosiklet kullanıcılarının, trafiğe çıkmadan önce Valilik'in güncel açıklamalarını kontrol etmesi gerekiyor. Yasak süresince denetimlerin sürdüğü belirtilirken, kurallara uymayan sürücülerin yaptırımla karşılaşabileceği hatırlatılıyor.