Kuruluş Orhan final mi yapacak, Kuruluş Orhan bitiyor mu?
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Orhan (Kuruluş Osman serisinin devamı), sezon sonuna yaklaşırken izleyicilerini üzen bir haberle gündeme geldi. Dizinin sadık takipçileri tarafından arama motorlarında sıkça sorgulanan "Kuruluş Orhan final mi yapacak, dizi bitiyor mu?" soruları, kulislerden sızan bilgilerle netlik kazanmaya başladı.
Bozdağ Film imzalı sevilen yapım için geri sayım başlarken, "Kuruluş Orhan ne zaman final yapacak?" başlığı altında detaylar da gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, Mayıs ayı sonunda yayınlanacak olan 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapım şirketinin yeni sezon için farklı projelere odaklandığı öğrenilirken, efsanevi dizinin final tarihi ve son bölümde yaşanacak gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? KAÇINCI BÖLÜMDE BİTİYOR?
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan ve Osmanlı tarihinin en kritik dönemlerinden birine ışık tutan Kuruluş Orhan dizisi için yolun sonu göründü. Orhan Gazi'nin devletleşme sürecini ve fetihlerini konu alan yapımın hayranları, "Kuruluş Orhan final mi yapıyor, ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken, beklenen haber dizi kulislerinden geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, planlanan takvim doğrultusunda izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. İşte Kuruluş Orhan’ın final tarihi ve merak edilen bitiş nedenleri:
Bozdağ Film imzalı iddialı yapım için final çanları çalmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Kuruluş Orhan, 26. bölümüyle ekran yolculuğunu noktalayacak. Yayın takviminde bir aksama yaşanmadığı takdirde, dizi 27 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak son bölümüyle hayranlarına veda edecek. Hatırlatmak gerekirse; yapım, bugün yani 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
KURULUŞ ORHAN NEDEN FİNAL YAPIYOR? İŞTE ÖNE ÇIKAN İDDİALAR
Dizinin neden sona erdiğine dair henüz yapımcı şirket veya kanaldan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak sektör kulislerinde bu ani final kararına dair dört ana başlık öne çıkıyor:
• İKİNCİ SEZON PLANLARININ RAFA KALKMASI : Başlangıçta uzun soluklu bir seri olarak tasarlanan yapımın, ikinci sezon onayını alamadığı ve mevcut hikaye döngüsünün 26. bölümde sonlandırılmasına karar verildiği konuşuluyor.
• YENİ PROJE HAZIRLIĞI: Yapımcı şirket Bozdağ Film’in, önümüzdeki sezon için yine ATV ekranlarında yayınlanacak “Aşk ve Taht” isimli çok daha iddialı bir proje üzerine yoğunlaştığı, bu nedenle ekibin yeni işe odaklandığı iddia ediliyor.
• REYTİNG REKABETİ: Çarşamba akşamları yaşanan zorlu reyting yarışı, dizinin beklenen izlenme oranlarına ulaşmasını zorlaştırdı. Dönem dizisi izleyicisinin ilgisini çekse de, kanalın genel beklentilerinin altında kaldığı belirtiliyor.
• YÜKSEK MALİYET FAKTÖRÜ: Dönem yapımları; kostüm, dekor, geniş oyuncu kadrosu ve savaş sahneleri nedeniyle oldukça yüksek bütçeler gerektiriyor. İzlenme oranlarının maliyeti karşılamaması, final kararını tetikleyen en büyük unsurlardan biri olarak görülüyor.
KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizi, geniş ve yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. İşte final öncesi öne çıkan isimler:
• Mert Yazıcıoğlu (Orhan Gazi)
• Alina Boz
• Mahassine Merabet
• Barış Falay
• Bennu Yıldırımlar
• Şükrü Özyıldız
• Uğur Pektaş
• Cemre Gümeli
• Ömer Faruk Aran
FİNAL BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
27 Mayıs'ta yayınlanacak olan 26. bölümle birlikte Orhan Gazi'nin tarihsel serüveninde bir devir kapanacak. Dizinin, hikaye akışını yarım bırakmadan, önemli tarihi olayları görkemli bir final sahnesiyle tamamlaması bekleniyor. Resmi kanallardan gelecek son dakika duyuruları için takipte kalın!
