Kuruluş Orhan final mi yapacak, Kuruluş Orhan bitiyor mu?

Bozdağ Film imzalı sevilen yapım için geri sayım başlarken, "Kuruluş Orhan ne zaman final yapacak?" başlığı altında detaylar da gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, Mayıs ayı sonunda yayınlanacak olan 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapım şirketinin yeni sezon için farklı projelere odaklandığı öğrenilirken, efsanevi dizinin final tarihi ve son bölümde yaşanacak gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? KAÇINCI BÖLÜMDE BİTİYOR?

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan ve Osmanlı tarihinin en kritik dönemlerinden birine ışık tutan Kuruluş Orhan dizisi için yolun sonu göründü. Orhan Gazi'nin devletleşme sürecini ve fetihlerini konu alan yapımın hayranları, "Kuruluş Orhan final mi yapıyor, ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken, beklenen haber dizi kulislerinden geldi. Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, planlanan takvim doğrultusunda izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. İşte Kuruluş Orhan’ın final tarihi ve merak edilen bitiş nedenleri: