Kurtarıcı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kurtarıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurtarıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurtarıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtarıcı konusu nedir, Kurtarıcı oyuncuları kimler ve Kurtarıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTARICI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kurtarıcı filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından sinemaseverlerin gündemine geldi. Orijinal adı The Salvation olan yapım hakkında "Kurtarıcı filmi nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Kurtarıcı (The Salvation) filminin çekimleri ağırlıklı olarak Güney Afrika'da gerçekleştirildi. Western atmosferini yansıtabilmek için ülkenin geniş doğal arazileri ve kurak bölgeleri tercih edildi. Filmde kullanılan çekim mekânları, 19. yüzyıl Amerikan Vahşi Batı'sını yansıtacak şekilde tasarlandı.

KURTARICI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kurtarıcı filmi 2014 yılında çekildi ve aynı yıl uluslararası film festivallerinde gösterime girdi. Danimarka, Birleşik Krallık ve Güney Afrika ortak yapımı olan film, yönetmen Kristian Levring imzasını taşıyor.

KURTARICI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

• Mads Mikkelsen

• Eva Green

• Jeffrey Dean Morgan

• Eric Cantona

• Mikael Persbrandt

• Jonathan Pryce

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, western türünün modern örnekleri arasında gösteriliyor.

KURTARICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Amerika'daki İç Savaş'ın ardından yeni bir hayat kurmaya çalışan Danimarkalı göçmen Jon'un hikâyesini konu alıyor.

Eşi ve oğlunun acımasız bir çete tarafından öldürülmesinin ardından intikam peşine düşen Jon, suçluları tek tek bulmayı başarır. Ancak bu olay, bölgeyi korkuyla yöneten çete liderinin dikkatini çeker. Jon, hem kendi yaşamını hem de kasaba halkını tehdit eden zalim çeteye karşı zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

WESTERN VE DRAM TÜRÜNÜ BİR ARAYA GETİRİYOR

Kurtarıcı, klasik western öğelerini dram ve intikam temasıyla harmanlayan yapısıyla öne çıkıyor. Etkileyici görsel atmosferi, güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle film, western türünü seven izleyicilere farklı bir seyir deneyimi sunuyor.