Kürt Ahmet Turgut kimdir, nereli? Ahmet Turgut neden öldü?

Ankara’nın tanınmış simalarından ve Haymana’nın köklü ailelerinden biri olan Ahmet Turgut, başkentte "Kürt Ahmet" olarak biliniyordu. Peki, Kürt Ahmet Turgut kimdir? Ahmet Turgut neden öldü? Detaylar...

KÜRT AHMET TURGUT KİMDİR?

Ahmet Turgut, Ankara'nın eski Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'ın babası ve başkentte "Kürt Ahmet" olarak tanınan bir isimdir. 1970’li yıllardan itibaren Ankara’da ticaret ve cemiyet hayatında etkin rol oynamış, özellikle matbaacılık ve kağıt işleri alanında öne çıkmıştır.

Haymana ilçesine bağlı Sındıran köyünden gelen Turgut, köklü Şeyhbızın Aşireti mensubudur. Ankara’da kendine özgü duruşu ve toplumdaki etkinliği ile dikkat çekmiş, uzun yıllar boyunca bölgenin tanınmış simalarından biri olmuştur.

Eğitim hayatına Ankara Devrim İlkokulu’nda başlayan Ahmet Turgut, ardından Gülveren Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ticaret Lisesi’ni tamamlamıştır. Kariyerine aile mesleği olan hayvancılıkla başlayan Turgut, zamanla ticarete yöneldi.

AHMET TURGUT NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Turgut, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında vefat etmiştir. Vefatı, başkentte ve ailesi çevresinde büyük üzüntü yaratmıştır.

İkindi namazını müteakip Gülveren Camii’nde kılınan cenaze namazına, oğlu Özdemir Turgut ve diğer aile üyeleri katılmıştır. Cenazeye ayrıca AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Milletvekili Adnan Beker, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan gibi önemli isimler katılmıştır.

Cenaze namazının ardından Ahmet Turgut, Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir.

AHMET TURGUT KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Turgut, 1935 yılında dünyaya gelmiş olup, 2026 yılında 91 yaşında hayatını kaybetmiştir.

AHMET TURGUT NERELİ?

Ahmet Turgut, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sındıran köyündendir. Şeyhbızın Aşireti’ne mensup olan Turgut, bölgenin köklü ailelerinden biri olarak bilinir. Haymana Kürtlerinden olan Turgut, özellikle Ankara’da "Kürt Ahmet" lakabıyla tanınmıştır.

KÜRT AHMET’İN AİLE HAYATI VE ÇOCUKLARI

Ahmet Turgut, hayatı boyunca iki evlilik yapmıştır.

Birinci Evliliği: Erzurumlu Melahat Koç Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten 4 çocuğu olmuştur.

İkinci Evliliği: İkinci eşinden 1 çocuğu bulunmaktadır.

Toplamda 5 çocuğu bulunan Ahmet Turgut’un öne çıkan çocukları şunlardır:

Özdemir Turgut – Babasının adıyla öne çıkmış ve kamuoyunda tanınmış oğul.

Kadir Turgut

Melih Turgut

Ahmet Umut Turgut

Ahmet Turgut’un çocukları, medyada babalarının bilinirliğine rağmen özel hayatlarını kameralardan uzak ve gizli bir şekilde sürdürmeyi tercih etmişlerdir.