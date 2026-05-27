Kurban ibadeti, yalnızca bir dini vecibenin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda toplum içinde yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir uygulamadır. Bu ibadetin en dikkat çeken aşamalarından biri ise kurban etinin nasıl paylaşılacağı ve kimlere ne şekilde dağıtılacağı konusudur. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet’e göre kurban eti nasıl pay edilir? Detaylar haberimizde.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurban ibadetinin en önemli aşamalarından biri olan etin paylaşımı, İslami kaynaklarda belirli tavsiyeler ve mezhepsel yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Kurban etinin dağıtımı konusunda temel yaklaşım, etin belirli gruplar arasında dengeli bir şekilde paylaşılması yönündedir.

Kurban etinin üçe taksim edilmesi, İslam âlimleri tarafından tavsiye edilen yaygın uygulamalardan biridir. Bu uygulamaya göre:

Bir bölüm kurban kesemeyen yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır

Bir bölüm akraba, komşu ve tanıdıklarla paylaşılır

Bir bölüm ise ev halkı tarafından tüketilir

Bu paylaşım modeli, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bir uygulama olarak İslam kaynaklarında yer almaktadır.

Bununla birlikte mezhepsel yorumlarda farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamının evde bırakılması da mümkündür. Bu görüş, klasik fıkıh kaynaklarında ayrıntılı olarak ele alınmıştır (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81).

DİYANET’E GÖRE KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktarılan temel dini bilgilere göre kurban etinin paylaşımında esas olan husus, etin belirli bir düzen içinde ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmasıdır. Bu çerçevede en çok kabul gören uygulama, kurban etinin üçe bölünerek dağıtılmasıdır.

Bu paylaşım modelinde:

Bir bölüm fakirlere ve kurban kesemeyen muhtaçlara ayrılır

Bir bölüm aile bireyleri ve ev halkı için saklanır

Bir bölüm ise komşular ve akrabalarla paylaşılır

Bu yöntem, hem bireysel ibadetin yerine getirilmesini hem de toplumsal yardımlaşmanın sürdürülmesini hedefler.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden en az bir miktarın fakirlere verilmesi gereklidir. Bu görüş, Nevevî’nin el-Mecmû’ adlı eserinde yer almakta olup (Nevevî, el-Mecmû’, 8/413), paylaşımın en azından ihtiyaç sahiplerini kapsaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu çerçevede kurban etinin dağıtımında temel ilke, paylaşımın ihmal edilmemesi ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesidir. Kurban ibadetinin anlamı yalnızca kesim aşamasıyla sınırlı olmayıp, etin paylaşımıyla birlikte toplumsal dayanışma boyutu da ön plana çıkmaktadır.