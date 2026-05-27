Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında “kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilir ve kimlere verilmez?” soruları geliyor. İslam’da kurban ibadeti yalnızca bir kesim işlemi değil; aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve sosyal yardımlaşmayı güçlendiren önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da açıklamalarında vurguladığı üzere kurban etinin doğru şekilde pay edilmesi, ibadetin ruhuna uygun hareket edilmesi açısından büyük önem taşır. Peki, Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Anne, baba, kardeşe ve akrabaya kurban eti verilir mi? Detaylar...

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban etinin kimlere verileceği konusu, Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan başlıklardan biridir. Diyanet’e göre kurban eti öncelikle fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmalıdır. Bu, kurban ibadetinin en temel amaçlarından biri olarak kabul edilir.

Bunun yanında kurban eti;

İhtiyaç sahibi kimselere,

Akrabalara,

Komşulara,

Misafirlere

verilebilir. Bu paylaşım, toplumda dayanışmayı artıran önemli bir dini ve sosyal uygulamadır.

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?

Kurban etinin verilmemesi gereken kişiler konusunda kesin bir “yasak listesi” bulunmamakla birlikte, İslami esaslara göre bazı hassasiyetler vardır. Kurban eti genel olarak herkese ikram edilebilir; ancak asıl hedef, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasıdır.

Diyanet açıklamalarına göre kurban eti;

Ticari amaçla kullanılmamalı,

Satılarak gelir elde edilmemeli,

İbadetin amacı dışında değerlendirilmemelidir.

Bunun dışında kurban etinin cinsiyet, dil, ırk veya din ayrımı yapılmadan paylaşılabileceği belirtilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Hac Suresi 22/36 ayetinde de kurban etinden hem sahibinin hem de ihtiyaç sahiplerinin faydalanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede kurban eti, gayrimüslimlere de verilebilir. Bu paylaşım, toplumsal barış ve iyi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan bir davranış olarak görülür.

ANNE, BABA, KARDEŞ, AKRABAYA KURBAN ETİ VERİLİR Mİ?

Kurban eti dağıtımıyla ilgili en çok sorulan sorulardan biri de anne, baba, kardeş ve yakın akrabalara kurban eti verilip verilemeyeceğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kurban etinin akrabalara verilmesinde herhangi bir dini sakınca bulunmamaktadır.

Hatta İslam’da akrabalık bağlarının güçlendirilmesi teşvik edildiği için kurban etinin aile içinde ve yakın çevrede paylaşılması da önerilen bir davranıştır.

Diyanet’in görüşlerinde yer alan temel yaklaşım şu şekildedir:

Kurban etinin bir bölümü ihtiyaç sahiplerine verilmeli,

Bir bölümü akraba, komşu ve tanıdıklarla paylaşılmalı,

Bir bölümü ise evde tüketilebilir.

Bu nedenle anne, baba, kardeş ve diğer akrabalara kurban eti vermek dinen caizdir. Burada önemli olan, paylaşımın adaletli ve ihtiyaç odaklı yapılmasıdır. Özellikle maddi durumu iyi olmayan akrabalar varsa, önceliğin onlara verilmesi tavsiye edilir.