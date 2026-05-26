Kurban bayramından önce tıraş olunur mu, Kurban kesen erkek tıraş olabilir mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kişisel bakım ve tıraş uygulamaları oluyor. Özellikle “Kurban bayramından önce tıraş olunur mu, Kurban kesen erkek tıraş olabilir mi?” sorusu internet aramalarında öne çıkarken, İslam’da bu konuda yer alan hükümler ve dini kaynakların açıklamaları araştırılıyor.

Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, bayram öncesi tıraş olup olunamayacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. “Kurban kesen erkek tıraş olabilir mi?” ve “bayramdan önce saç-sakal kesmek caiz mi?” soruları gündemde yer alırken, İslam alimlerinin görüşleri ve uygulamaya dair detaylar merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE TIRAŞ OLUNUR MU?

Hacda kurban kesmeden önce saç tıraşı olana ceza gerekir mi?

Hacda Akabe cemresine taş atmak, kurban kesmek ve saç tıraşı olmak arasında sırayı gözetmenin hükmü ihtilaflıdır. Bu sıraya uymak, İmam Ebû Hanîfe’ye göre vaciptir; dolayısıyla sıralamanın bozulması dem (koyun veya keçi kesmek) gerektirir. İmam Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre ise sünnettir. Bu sıraya uyulmaması hâlinde herhangi bir ceza gerekmez. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/154) Günümüzdeki zorluklar dikkate alındığında bu görüşle amel etmenin uygun olacağı söylenebilir.

Osman DEMİR
